LE PAGELLE – Daffara salva i cambi pesano sul risultato

L’Avellino esce sconfitto 2-1 a Monza, dopo aver mostrato un buon primo tempo e aver trovato il vantaggio con Biasci. Tuttavia, i cambi effettuati in corso di partita non hanno portato i risultati sperati e hanno fatto perdere equilibrio alla squadra. I biancoverdi hanno retto bene nel primo tempo, ma nella ripresa hanno subito due gol che hanno deciso il match. La squadra di casa ha vinto, ma l’allenatore dell’Avellino non nasconde le difficoltà legate alle scelte fatte in campo.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino cade 2-1 a Monza nonostante un primo tempo ordinato e il vantaggio firmato Biasci. Daffara salva più volte la porta, ma nella ripresa la squadra perde ritmo e baricentro. I cambi tardivi e poco incisivi di Raffaele Biancolino non danno freschezza, il Monza cresce e trova prima il pareggio con Cutrone e poi il rigore decisivo trasformato da Pessina. Non bastano cuore e generosità dei singoli: la gestione dei momenti chiave condanna i lupi e lascia rimpianti evidenti. Daffara 7,5 – Monumentale nella prima frazione: salva in più di un’occasione il risultato, su Colpani e Mota in particolare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LE PAGELLE – Daffara salva, i cambi pesano sul risultato Approfondimenti su Avellino Monza Le pagelle del Forte Querceta. Pastine, prodezza salva risultato. Marinari e Geraci imprendibili Le pagelle del Real Forte Querceta evidenziano una prestazione solida, con Pastine che si distingue per un intervento decisivo sul colpo di testa di Iurato, dimostrando precisione e reattività. Simic guida la difesa, Daffara tradito dall’episodi: le pagelle In questo articolo vengono analizzate le prestazioni dei giocatori dell'Avellino, con particolare attenzione a Simic e Daffara. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Avellino Monza Spezia-Avellino 1-0, le pagelle: si salva Fontanarosa, male Simic e Palmiero, Cancellotti e Missori colpevoli sul golL'Avellino cade a La Spezia al termine di una partita che avrebbe tranquillamente potuto portare a casa. Attacco sterile, sul gol di Artistico sbagliano Missori e Cancellotti. Bene Fontanarosa. Le pag ... msn.com Prestazione superlativa di #Biasci: l’#Avellino ribalta il #Cesena e vince 3-1. Le pagelle del match NEL PRIMO COMMENTO LE PAGELLE MOTIVATE facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.