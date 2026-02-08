Le Olimpiadi in diretta | L’Italia spera in una domenica da sogno | alle 11.30 Goggia e Brignone nella discesa libera

Questa mattina alle 11.30, Goggia e Brignone scendono in pista per la discesa libera. L’Italia spera in una giornata di grandi risultati, con le due atlete che cercano di portare a casa medaglie importanti. La tensione è già alta, e i tifosi seguono con attenzione ogni movimento delle atlete, sperando di vivere un’altra giornata da ricordare.

Ottima Italia nello snowboard parallelo. Sono stati infatti 7 gli azzurri, tra uomini e donne, qualificati per le finali: È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina alle 11:30 si svolge la prima gara di discesa libera maschile alle Olimpiadi.

