Le Olimpiadi come il carnevale | a Predazzo la sfilata pazza dei tifosi

A Predazzo i tifosi arrivano da tutto il mondo per le Olimpiadi di Milano Cortina. Camminano per le strade del paese, bandiere e abiti colorati in mano, creando una sfilata improvvisata che somiglia più a un carnevale che a un evento sportivo. La gente si ferma a guardare, scatta foto e si diverte, mentre i tifosi vivono la loro festa tra allegria e passione.

A Predazzo i tifosi venuti da tutto il mondo per assistere alle Olimpiadi di Milano Cortina e sostenere la propria Nazione sfilano per le strade di Predazzo sfoggiando bandiere e outfit. da Carnevale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

