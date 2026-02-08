Le Olimpiadi come il carnevale | a Predazzo la sfilata pazza dei tifosi

A Predazzo i tifosi arrivano da tutto il mondo per le Olimpiadi di Milano Cortina. Camminano per le strade del paese, bandiere e abiti colorati in mano, creando una sfilata improvvisata che somiglia più a un carnevale che a un evento sportivo. La gente si ferma a guardare, scatta foto e si diverte, mentre i tifosi vivono la loro festa tra allegria e passione.

Carnevale, la sfilata dei carri allegorici per le vie e le piazze di Marghera Il Carnevale di Venezia si estende anche a Marghera, dove sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15 si terrà una sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera. Carnevale 2026, la sfilata dei carri allegorici per le strade di Pellestrina Il Carnevale 2026 a Pellestrina torna con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

