Le nobiliari casate padovane | Palazzo Wollemborg e il Museo di geografia

Domani aprono le porte di Palazzo Wollemborg, uno dei simboli storici di Padova. La casa natale di Leone Wollemborg, fondatore della prima Cassa Rurale d’Italia, diventa di nuovo visitabile. L’edificio, che ha attraversato secoli di storia, aprirà al pubblico per mostrare le sue nobili origini e la sua importanza nel tessuto cittadino.
Avremo modo di visitare Palazzo Wollemborg, che fu casa natale di Leone Wollemborg, fondatore della prima Cassa Rurale d'Italia (Loreggia 1883). Questo come altri palazzi del centro di Padova era stato precedentemente una delle residenze dei Capodilista. Oltre ad ammirare gli stupendi interni del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
