Le morti sul lavoro sono una piaga Quattro casi in provincia di Siena

Quattro incidenti mortali in provincia di Siena scuotono ancora una volta il mondo del lavoro. Nelle ultime settimane, quattro persone hanno perso la vita in modo tragico, evidenziando come le morti sul lavoro restino un problema urgente e difficile da risolvere. Le autorità e le associazioni di categoria chiedono maggiore attenzione e controlli più severi per evitare che queste tragedie si ripetano.

Una tremenda piaga dei nostri tempi, tra le più atroci e difficili da debellare all'interno di un mondo, quello del lavoro, in cui le tutele così come i diritti sono in fondo alla lista delle priorità. I morti sul lavoro in Italia nel 2025 sono stati 1093, tre in più dell'anno precedente. Una mattanza che ha colpito fortemente anche la Toscana, che ha chiuso l'anno appena passato con 67 vittime di incidenti mortali. La Regione si colloca così in zona gialla, ovvero tra quelle con un' incidenza infortunistica compresa tra il 75% dell'incidenza media nazionale e il valore medio nazionale. Questo il tremendo bilancio di Vega Engineering, l'Osservatorio su Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente con sede a Mestre, che ha scattato una fotografia preoccupante della situazione italiana.

