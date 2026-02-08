Le interviste Finale di partita infuocato con Calabro espulso per protese perché l’arbitro non se l’è sentita di assegnare un rigore al 93’ Gara sotto controllo meritavamo il vantaggio

Da sport.quotidiano.net 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita si è conclusa con le tensioni che sono esplose negli ultimi minuti. Calabro è stato espulso per proteste, dopo che l’arbitro ha preferito non assegnare un rigore al 93’. Il tecnico del Benevento ha fatto sentire la sua rabbia, mentre il suo team aveva la sensazione di aver meritato di più. Alla fine, la gara si è chiusa con le polemiche e qualche sorriso amaro.

E’ finita con Antonio Calabro (nella foto, insieme al tecnico Fabrizio Castori) espulso per proteste. Cosa mai accaduta nei suoi due anni e più di Carrarese. Per lui c’è un rigore non dato nel recupero che grida vendetta e lo ha ribadito anche in sala stampa. "Si è impedito al giocatore di raggiungere il pallone. E’ un fallo che si protrae per qualche secondo. Immagino che non sia semplice dare un rigore al 93’ in casa alla Carrarese. Magari è più facile non darlo per tenere tutti contenti ma a me questo non piace. Ho avuto una reazione che non dovevo avere ma dovuta a quello che ho visto in diretta e che rivedendo anche negli spogliatoi mi rende sempre più convinto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

