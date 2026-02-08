Le impressionanti immagini dall’alto della frana sulla statale Adriatica a Pesaro VIDEO

Le immagini della frana sulla statale Adriatica a Pesaro sono state riprese dall’alto durante un volo di ricognizione del nucleo aereo della Protezione civile dell’Aero Club Fano. La frana ha provocato disagi e blocchi sulla strada, costringendo le autorità a intervenire subito. Sul posto, i soccorritori stanno verificando la situazione e cercando di mettere in sicurezza l’area. La strada rimane chiusa al traffico in entrambe le direzioni mentre si cercano soluzioni per ripristinare la viabilità.

Pesaro, 8 febbraio 2026 - Sono immagini impressionanti quelle della frana sulla statale Adriatica, lato Pesaro, che sono state raccolte durante le attività di ricognizione del nucleo aereo di Protezione civile dell' Aero Club Fano. Le riprese dal velivolo dell'Aero Club Fano. Le riprese del movimento di terreno sul monte Ardizio sono state effettuate dall' aereo P (Pioneer) 200 con a bordo due persone tra cui il pilota Davide Picchi. La carreggiata invasa dai massi. Nelle immagini, raccolte dall'Aero Club Fano, si vedono chiaramente i massi di tufo finiti sulla strada, che hanno invaso tutta la carreggiata e lambito la ferrovia.

