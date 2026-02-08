Le immagini come linguaggio di vicinanza verso i giovani

Questa mattina a Frosinone è stato presentato il progetto “La verità dietro l’immagine”. L’iniziativa, realizzata da Anica Academy ETS, si rivolge ai giovani e vuole mostrare come le immagini possano diventare un linguaggio di vicinanza. L’obiettivo è far capire loro l’effetto delle immagini digitali nel cinema di oggi. Il progetto fa parte di un piano più ampio sostenuto dal Ministero della Cultura, che punta a coinvolgere le scuole e i ragazzi nel mondo delle immagini e del cinema.

