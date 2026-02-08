Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 8 febbraio 2026

Questa sera alle 21.20 su Italia 1 va in onda la nuova puntata di Le Iene Show. Veronica Gentili conduce lo storico programma di Mediaset, che questa volta propone servizi, scherzi e interviste. La trasmissione torna con un mix di notizie e divertimento, pronto a catturare l’attenzione degli spettatori.

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 8 febbraio. Questa sera, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 1 febbraio. Anticipazioni. In uno dei servizi principali della serata, la iena Filippo Roma torna a Niscemi, colpita a fine gennaio da una violenta frana provocata dalle piogge eccezionali del ciclone Henry. 🔗 Leggi su Tpi.it

