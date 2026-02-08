Le Iene con Laura Pausini per parlare di odio social

Da davidemaggio.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene. Tra gli ospiti ci sono la cantante Alexia e l’attrice Alice De André, che parleranno di quanto gli insulti e l’odio sui social possano colpire chi lavora nel mondo dello spettacolo. La conduttrice Veronica Gentili e Max Angioni guidano la serata.

Sono la cantante Alexia e l’attrice Alice De André le ospiti della nuova puntata de Le Iene, in onda questa sera, domenica 8 febbraio, in prima serata su Italia 1, con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Anticipazioni dell’8 febbraio 2026. Filippo Roma e la frana di Niscemi. Filippo Roma continua a occuparsi dell’emergenza a Niscemi. A causa della frana, molte persone hanno perso la propria abitazione e non riuscirebbero a trovare una sistemazione. L’inviato prova a contattare i proprietari delle case libere nel paese, chiedendo loro di affittarle agli sfollati in questa fase di emergenza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

le iene con laura pausini per parlare di odio social

© Davidemaggio.it - Le Iene con Laura Pausini per parlare di odio social

Approfondimenti su Le Iene Con Laura Pausini

? Laura Pausini Abbandona i Social: “Sono luoghi di Odio e Rabbia”

Laura Pausini ha annunciato il suo allontanamento dai social media, denunciando ambienti pieni di odio e rabbia.

Laura Pausini cancella tutti i social, l’addio ai fan: “C’è troppo odio”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Le Iene Con Laura Pausini

Argomenti discussi: Le Iene presentano: Inside: Le Iene presentano: Il Verdetto Video; Le Iene presentano: il Verdetto stasera su Italia 1. I casi del 3 febbraio 2026; Le Iene presentano Il Verdetto debutta su Italia 1, i temi della prima puntata: da Turetta a Neumair; Le Iene, le anticipazioni della puntata 8 febbraio: da Niscemi a Laura Pausini e Askatasuna. Alexia e Alice De Andrè super ospiti.

Stasera in tv (8 febbraio): le Iene con Laura Pausini dopo le polemiche, Gerry Scotti (in crisi) ci riprovaCosa vedere oggi in prima serata: Ranucci con Report contro Le Iene, talk e reality su La7 e Real Time, Basket Serie A su Sky Sport 1. libero.it

le iene con lauraLe Iene, puntata 8 febbraio: Laura Pausini si racconta e parla della polemica con GrignaniLe Iene 8 febbraio 2026: Laura Pausini parla dell'odio sui social e della polemica con Grignani. Filippo Roma a Niscemi. Ospiti Alexia e Alice De Andrè. lifestyleblog.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.