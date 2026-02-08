le iene con laura pausini per parlare di odio social

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene. Tra gli ospiti ci sono la cantante Alexia e l’attrice Alice De André, che parleranno di quanto gli insulti e l’odio sui social possano colpire chi lavora nel mondo dello spettacolo. La conduttrice Veronica Gentili e Max Angioni guidano la serata.

Sono la cantante Alexia e l’attrice Alice De André le ospiti della nuova puntata de Le Iene, in onda questa sera, domenica 8 febbraio, in prima serata su Italia 1, con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Anticipazioni dell’8 febbraio 2026. Filippo Roma e la frana di Niscemi. Filippo Roma continua a occuparsi dell’emergenza a Niscemi. A causa della frana, molte persone hanno perso la propria abitazione e non riuscirebbero a trovare una sistemazione. L’inviato prova a contattare i proprietari delle case libere nel paese, chiedendo loro di affittarle agli sfollati in questa fase di emergenza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Laura Pausini ha annunciato il suo allontanamento dai social media, denunciando ambienti pieni di odio e rabbia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

