Le gru della Pace a Viareggio E il Consolato giapponese ringrazia
Le gru della Pace a Viareggio attirano l’attenzione del Consolato giapponese di Milano, che ha pubblicato un lungo post su Facebook per ringraziare. È raro che un’istituzione giapponese si sofferma così a lungo su un evento in Italia, segno che qualcosa di significativo si è svolto in città.
Quando il Consolato Generale del Giappone a Milano dedica un lungo post su Facebook a un evento italiano, significa che c’è qualcosa di davvero speciale. È quello che è accaduto per il Carnevale di Viareggio 2026, dove, tra i mastodontici carri di cartapesta spicca il numero 999, un’opera che unisce tradizione giapponese, memoria storica e un messaggio universale di pace. Dietro questa straordinaria iniziativa c’è anche Fabio Prati, residente a Maresca, che da tredici anni porta avanti con tenacia la diffusione degli origami della Pace. La sua missione è partita quasi per caso nel 2017, quando un’amica, Azzurra, di Magliano Sabina, gli consegnò i primi duecento origami da portare in Siria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Carnevale di Viareggio sarà all'insegna della pace
Questa domenica a Viareggio si apre il Carnevale, con sfilate previste fino a fine febbraio.
"Meloni sarà nel board di pace per Gaza": il successo politico della premier (che ringrazia Trump)
La premier Meloni ha annunciato la partecipazione dell’Italia nel board di pace incaricato di monitorare l’amministrazione temporanea di Gaza.
Le Gru della Pace in viaggio verso Gaza: Costruiamo pontiL’ultima volta che lo abbiamo raccontato quel viaggio di speranza e umanità stava per attraversare la via Francigena. Sette persone non vedenti in cammino per più di trecento chilometri per consegnare ... lanazione.it
