le gru della pace a viareggio e il consolato giapponese ringrazia

Le gru della Pace a Viareggio attirano l’attenzione del Consolato giapponese di Milano, che ha pubblicato un lungo post su Facebook per ringraziare. È raro che un’istituzione giapponese si sofferma così a lungo su un evento in Italia, segno che qualcosa di significativo si è svolto in città.

Quando il Consolato Generale del Giappone a Milano dedica un lungo post su Facebook a un evento italiano, significa che c’è qualcosa di davvero speciale. È quello che è accaduto per il Carnevale di Viareggio 2026, dove, tra i mastodontici carri di cartapesta spicca il numero 999, un’opera che unisce tradizione giapponese, memoria storica e un messaggio universale di pace. Dietro questa straordinaria iniziativa c’è anche Fabio Prati, residente a Maresca, che da tredici anni porta avanti con tenacia la diffusione degli origami della Pace. La sua missione è partita quasi per caso nel 2017, quando un’amica, Azzurra, di Magliano Sabina, gli consegnò i primi duecento origami da portare in Siria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

