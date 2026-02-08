La medaglia d’oro simbolica di questo inizio di Olimpiadi va a Mattarella. Il presidente della Repubblica rappresenta il cuore del Paese, e la sua presenza è già un segnale forte di unità. Prima ancora che le gare inizino, il riconoscimento più importante è stato assegnato a lui, che rimane il punto di riferimento per gli italiani.

Mattioli La medaglia d’oro numero 1 delle Olimpiadi è stata assegnata prima ancora che cominciassero. L’ha vinta Sergio Mattarella, in assoluto il più applaudito fra i protagonisti della cerimonia inaugurale: ha dichiarato aperti i Giochi ed è stato acclamato come se li avesse vinti. Il Presidente della Repubblica si è anche prestato a una gag ben congegnata. Il precedente, illustre, è naturalmente quello di Elisabetta II alle Olimpiadi del ‘12 quando, accompagnata da Daniel Craig-007, in fin dei conti un suo fedele servitore, e da un paio di corgie, si "paracadutò" sullo stadio dopo un sorvolo mozzafiato in elicottero di Londra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’azzurro più acclamato. Oro per Mattarella, baricentro del Paese

Approfondimenti su Olimpiadi Mattarella

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha espresso gratitudine per le parole di apprezzamento del presidente Sergio Mattarella nei confronti dello sport italiano.

Il Presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza del movimento paralimpico, riconoscendone il ruolo nel promuovere valori di impegno e crescita civile nel nostro Paese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Mattarella

Argomenti discussi: L’azzurro più acclamato. Oro per Mattarella, baricentro del Paese.

L’azzurro più acclamato. Oro per Mattarella, baricentro del PaeseHa aperto i Giochi con poche parole ma è stato applaudito come se li avesse vinti. Nonno premuroso sul video del tram, autorevole e rassicurante nel caos politico . quotidiano.net

#Oro azzurro alle Olimpiadi: #Lollobrigida record e compleanno da sogno - La pattinatrice di Frascati trionfa nei 3000m stabilendo il nuovo primato olimpico #ilmetropolitano x.com

Il primo oro azzurro! Francesca Lollobrigida conquista l’oro olimpico nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, il primo per l’Italia a Milano-Cortina 2026, con record olimpico proprio nel giorno del suo compleanno. Bravissima! facebook