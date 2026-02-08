L’azzurro più acclamato Oro per Mattarella baricentro del Paese

La medaglia d’oro simbolica di questo inizio di Olimpiadi va a Mattarella. Il presidente della Repubblica rappresenta il cuore del Paese, e la sua presenza è già un segnale forte di unità. Prima ancora che le gare inizino, il riconoscimento più importante è stato assegnato a lui, che rimane il punto di riferimento per gli italiani.

Mattioli La medaglia d'oro numero 1 delle Olimpiadi è stata assegnata prima ancora che cominciassero. L'ha vinta Sergio Mattarella, in assoluto il più applaudito fra i protagonisti della cerimonia inaugurale: ha dichiarato aperti i Giochi ed è stato acclamato come se li avesse vinti. Il Presidente della Repubblica si è anche prestato a una gag ben congegnata. Il precedente, illustre, è naturalmente quello di Elisabetta II alle Olimpiadi del '12 quando, accompagnata da Daniel Craig-007, in fin dei conti un suo fedele servitore, e da un paio di corgie, si "paracadutò" sullo stadio dopo un sorvolo mozzafiato in elicottero di Londra.

Buonfiglio: “Commossi dalle parole del presidente Mattarella. Ci impegneremo ancora di più per onorare il Paese”

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha espresso gratitudine per le parole di apprezzamento del presidente Sergio Mattarella nei confronti dello sport italiano.

Paralimpiadi, Mattarella agli atleti: “Grande contributo alla crescita civile del Paese”

Il Presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza del movimento paralimpico, riconoscendone il ruolo nel promuovere valori di impegno e crescita civile nel nostro Paese.

