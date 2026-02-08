Lavori programmati sulla rete idrica | diverse via a secco a Chianni

Mercoledì 11 febbraio, alcune vie di Rivalto nel comune di Chianni resteranno senz’acqua. Acque ha annunciato che i lavori programmati sulla rete idrica richiederanno la sospensione dell’erogazione dalle 8 del mattina. La ditta intervenuta ha già comunicato che l’intervento durerà alcune ore, quindi si consiglia ai residenti di fare scorte d’acqua in anticipo. Per ora, non ci sono altre variazioni o imprevisti segnalati.

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica a Rivalto nel comune di Chianni, mercoledì 11 febbraio dalle 8.30 alle 16, sarà necessario sospendere l’erogazione nelle seguenti vie: Canapaia, dei Poggi, Falugi, Margherita e il tratto della strada Provinciale del Montevaso a Ricandoli.Al.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Chianni Lavori Lavori sulla rete idrica a Chianni: strade senz'acqua Mercoledì 11 febbraio, le strade di Rivalto resteranno senz'acqua per alcune ore. Bientina, lavori sulla rete idrica: strade a secco Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Chianni Lavori Argomenti discussi: Frosinone, interruzione idrica il 3 febbraio: stop alle attività scolastiche nelle zone interessate; Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa: intervento rinviato; Vicchio, rinviati i lavori sulla rete idrica causa maltempo; Figline, interruzioni elettriche il 26 e 29 gennaio 2026. Modifiche ai servizi comunali. Mondovì, lavori urgenti sulla rete fognaria: viabilità modificata in piazza ElleroIntervento programmato da Mondo Acqua tra il 16 e il 20 febbraio per garantire sicurezza e funzionalità delle infrastrutture ... cuneodice.it Diano Marina, nuovi lavori sulla rete fognaria in vista dell’estate 2026: gli interventi in programmaSi è svolto a metà gennaio l’incontro in EGATO, in occasione del quale è stata ribadita la necessità di affrontare le criticità della rete fognaria di Diano Marina per garantire una stagione estiva il ... rivieratime.news Avviso di servizio Si informa che martedì 10 febbraio 2026, a causa di lavori programmati sulla rete elettrica, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria resterà chiusa. Le attività saranno comunque regolarmente svolte da remoto. Nella st facebook Per lavori programmati sulla linea tra COMPIOBBI e PONTASSIEVE: * 18733 (FIRENZE SMN-CHIUSI CT) viaggia con +23' * 18731 (FIRENZE SMN-AREZZO) viaggia con +18' #treni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.