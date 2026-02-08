Lavori alla palestra dell' Excelsior Boxe | Sollevammo la questione in Consiglio e in Commissione

Questa mattina si sono accese le polemiche sulla chiusura della palestra del Mazzini-Agazzi di Marcianise. La storica Excelsior Boxe, che utilizzava la struttura scolastica, non può più allenarsi e svolgere le sue attività sportive. La questione è stata portata in Consiglio comunale e in commissione, dove si cercano soluzioni per riaprire la palestra e permettere ai pugili di tornare in pista.

Sulla questione è intervenuto l'ex consigliere comunale Salvatore Raucci, rappresentante in Assise della lista Civica & Libera: “Avevamo portato all'attenzione dell'amministrazione, sia in consiglio comunale sia all'interno delle commissioni competenti, la necessità di intervenire sulla disponibilità della palestra della scuola comunale, visti anche gli interventi di ristrutturazione interni ed esterni che sono in corso. L'Excelsior Boxe, che da tempo dispone della palestra del plesso scolastico Mazzini-Agazzi, è un'associazione sportiva che da sempre riempie di lustro e di valore la nostra città, da anni impegnata sul territorio e, anche per questo, meriterebbe senza dubbio una sistemazione degna della propria storia, del proprio prestigio e della fondamentale funzione sociale e sportiva che svolge in città”.🔗 Leggi su Casertanews.it

L’Excelsior Boxe non è mai stata solo una palestra. Chi prova a ridurla a quattro muri e a un ring impolverato non ha capito nulla. L’Excelsior era fatta di persone, sacrifici, regole chiare e silenzi che insegnavano più di mille discorsi. Era un luogo dove si entrav facebook