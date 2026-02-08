Una commedia italiana che mescola bravura attoriale e humor borderline. La trama si basa su un’idea già vista, ma viene resa divertente e ironica. È come una versione italiana di

Quando la commedia italiana si fa furba e si fonda sulla declinazione in senso provinciale-comico-goliardico di uno schema drammatico ormai classico: l'incidente, il senso di colpa, l'ambiguità e l'incertezza; temi forti che già abbiamo visto innumerevoli volte come in "Giurato n° 2" di Clint Eastwood. Attori perfetti e complementari; tutti animali metamorfici: Battiston, Albanese, Rignanese e per compensare l'intensità silenica l'ottimo e funzionale Nicolò Ferrero e la maschera Francesco Brandi. Ottima anche l'ambientazione: la provincia italiana con il suo fascino sottile e ambiguo fra toni esistenziali e aure tragicomiche, atmosfere randagie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Lavoreremo da grandi": una commedia retta dalla bravura attoriale e dal tono borderline. Un caso limite

