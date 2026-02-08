L’auto elettrica fa un passo indietro ancora una volta. Dopo la retromarcia di Stellantis, che ha causato una perdita pesante in Borsa, anche Automotive Cells Company (Acc) ha deciso di abbandonare i piani per le fabbriche di batterie in Italia e Germania. La corsa verso le auto a zero emissioni sembra rallentare, lasciando aperti molti dubbi sul futuro di questa tecnologia in Europa.

Un altro semaforo rosso per l’ auto elettrica europea. Dopo la retromarcia di Stellantis, costretta a una manovra correttiva da 22,2 miliardi che ha provocato il tracollo del titolo in Borsa, Automotive Cells Company (Acc), la joint venture tra Stellantis, Mercedes e Total, ha annunciato il definitivo accantonamento dei progetti per la realizzazione delle gigafactory in Italia e Germania. Il sito di Termoli, in particolare, non vedrà mai il tanto atteso impianto di produzione di batterie. Un duro colpo per il piano industriale di Acc, che aveva programmato tre stabilimenti produttivi in Europa: uno in Francia (il sito di Billy-BerclauDouvrin, l’unico che prosegue l’attività) uno in Germania (a Kaiserslautern) e uno in Molise. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’auto elettrica continua a frenare. Stop alla gigafactory di Termoli

