Lautaro Martinez post Sassuolo Inter | Record di Boninsegna? Ho i brividi! Poi scherza su Dimarco

Lautaro Martinez si gode la vittoria dell’Inter a Sassuolo e il record di gol raggiunto, che lo mette a pari con Boninsegna. L’attaccante argentino ha detto di avere i brividi pensando a quel traguardo e ha anche scherzato con Dimarco, dimostrando soddisfazione e spirito leggero.

Lautaro Martinez ha analizzato la vittoria dell'Inter sul campo del Sassuolo e il record di gol: l'argentino ha raggiunto Boninsegna. L'uomo della serata, il Capitano Lautaro Martinez che ha messo la firma definitiva sul tabù Mapei Stadium, si è presentato ai microfoni di Sky Sport con il pallone della partita sotto braccio e un sorriso che profuma di storia. Con i 58 punti in classifica e il record di Boninsegna finalmente eguagliato a quota 171 reti, il "Toro" ha analizzato il momento magico dell'Inter di Cristian Chivu. « 171 gol? Mi vengono i brividi perché ricordo la mia infanzia e i primi passi di quando mio papà mi accompagnava a calcio.

