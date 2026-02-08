Lautaro Martinez si gode la vittoria dell’Inter a Sassuolo e il record di gol raggiunto, che lo mette a pari con Boninsegna. L’attaccante argentino ha detto di avere i brividi pensando a quel traguardo e ha anche scherzato con Dimarco, dimostrando soddisfazione e spirito leggero.

Inter News 24 Lautaro Martinez ha analizzato la vittoria dell’Inter sul campo del Sassuolo e il record di gol: l’argentino ha raggiunto Boninsegna. L’uomo della serata, il Capitano Lautaro Martinez che ha messo la firma definitiva sul tabù Mapei Stadium, si è presentato ai microfoni di Sky Sport con il pallone della partita sotto braccio e un sorriso che profuma di storia. Con i 58 punti in classifica e il record di Boninsegna finalmente eguagliato a quota 171 reti, il “Toro” ha analizzato il momento magico dell’Inter di Cristian Chivu. PAROLE – « 171 gol? Mi vengono i brividi perché ricordo la mia infanzia e i primi passi di quando mio papà mi accompagnava a calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez post Sassuolo Inter: «Record di Boninsegna? Ho i brividi!». Poi scherza su Dimarco

Approfondimenti su Lautaro Martinez

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lautaro Martinez

Argomenti discussi: Lautaro, gol con dedica speciale: Ogni partita è importante per noi; Inter-Sassuolo: Chivu ritrova Lautaro Martinez e fa altri cambi; Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Ma chi è il vero partner di Lautaro Martinez? Thuram dà segnali, Bonny ed Esposito hanno rivoluzionato l'Inter.

Lautaro a un goal dalla storia: contro il Sassuolo, l'Inter si gioca più di tre puntiLautaro Martinez è a un goal dal podio dei marcatori dell'Inter e la sfida di Reggio Emilia può diventare decisiva ... it.blastingnews.com

Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: fa tutto Dimarco con tre assist (8,5), Bisseck maestoso (7). Lautaro da record supera Boninsegna (7,5)La sfida, a Reggio Emilia, tra Sassuolo e Inter si è risolta con la vittoria della squadra di Chivu per 5-0. In rete, nella prima frazione di ... msn.com

11 vittorie nelle ultime 12 in campionato. 8 vittorie consecutive in trasferta. 171 i gol di Lautaro Martinez con la maglia dell'Inter, raggiunto Boninsegna al quarto posto nella classifca dei bomber della storia nerazzurra. 11 assist per Federico Dim facebook

171 volte in maglia Inter per Lautaro Martinez x.com