Lautaro Martinez supera Boninsegna e si prende il terzo posto nella classifica dei marcatori dell’Inter con 171 gol. L’attaccante argentino, emozionato, dice di avere i brividi e descrive questo traguardo come uno dei più importanti della sua carriera. Ora punta a raggiungere Altobelli e Meazza, i leggende nerazzurre.

"Mi vengono i brividi: ricordo la mia infanzia, mio padre che mi portava al campo. Raggiungere questo traguardo all'Inter è importantissimo per me, per la mia carriera e per questo club. Non vuol dire nulla questo. Devo continuare perché contano gli obiettivi collettivi, per me è molto importante raggiungere gli obiettivi personali in funzione di quelli collettivi". Lautaro Martinez sorride, consapevole di aver fatto ancora una volta la storia dell'Inter: gol numero 18 in stagione, ma soprattutto numero 171 in totale. Raggiunto Boninsegna e la terza posizione della classifica marcatori all. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro come Boninsegna, 171 gol per l'Inter: "Ho i brividi, un traguardo importantissimo"

Lautaro Martinez si gode la vittoria dell’Inter a Sassuolo e il record di gol raggiunto, che lo mette a pari con Boninsegna.

Lautaro Martinez segna un gol fondamentale e entra nella storia del calcio italiano.

Argomenti discussi: I 171 gol di Lautaro: Traguardo importante. Lo dedico alla mia famiglia; La classifica marcatori all-time dell'Inter: Lautaro a -1 da Boninsegna

