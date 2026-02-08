Lautaro come Boninsegna 171 gol per l' Inter | Ho i brividi un traguardo importantissimo

Da gazzetta.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martinez supera Boninsegna e si prende il terzo posto nella classifica dei marcatori dell’Inter con 171 gol. L’attaccante argentino, emozionato, dice di avere i brividi e descrive questo traguardo come uno dei più importanti della sua carriera. Ora punta a raggiungere Altobelli e Meazza, i leggende nerazzurre.

"Mi vengono i brividi: ricordo la mia infanzia, mio padre che mi portava al campo. Raggiungere questo traguardo all'Inter è importantissimo per me, per la mia carriera e per questo club. Non vuol dire nulla questo. Devo continuare perché contano gli obiettivi collettivi, per me è molto importante raggiungere gli obiettivi personali in funzione di quelli collettivi". Lautaro Martinez sorride, consapevole di aver fatto ancora una volta la storia dell'Inter: gol numero 18 in stagione, ma soprattutto numero 171 in totale. Raggiunto Boninsegna e la terza posizione della classifica marcatori all. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

