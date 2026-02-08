Laura Pausini choc a Le Iene | Lascio i social troppo odio

Laura Pausini annuncia di voler lasciare i social. La cantante si sfoga a Le Iene, dicendo che non riesce più a gestire l’odio che trova online. La sua decisione arriva dopo aver riflettuto a lungo, ed è un colpo di scena che ha sorpreso i fan e il pubblico in generale. La cantante spiega di sentirsi troppo sotto pressione e di aver deciso di prendersi una pausa dai social network.

Domenica 8 febbraio torna l’appuntamento con Le Iene in prima serata su Italia1, con Veronica Gentili e Max Angioni pronti a guidarvi attraverso una puntata ricca di contenuti e ospiti d’eccezione. Tra i protagonisti della serata spiccano la cantante Alexia e l’attrice Alice De Andrè, che si racconteranno nello studio del programma. L’emergenza di Niscemi e l’impegno sociale. Filippo Roma continua il suo importante lavoro di inchiesta sull’ emergenza abitativa di Niscemi. Dopo la devastante frana che ha colpito il territorio, molte famiglie si sono ritrovate senza casa e stanno affrontando enormi difficoltà nel trovare una sistemazione temporanea. 🔗 Leggi su Tutto.tv

