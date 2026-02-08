Laura e Alberto Genovese al via i lavori per la comunità contro le droghe voluta dalla loro Fondazione

A Bodio Lomnago, nel Varesotto, partono i lavori per la comunità di recupero contro le dipendenze. La Fondazione Laura e Alberto Genovese ha dato il via al progetto che prenderà forma nei prossimi mesi. La struttura vuole aiutare chi lotta contro le droghe e offrire un sostegno concreto. I lavori sono stati avviati e il centro si prepara a diventare un punto di riferimento nella zona.

Varese, 8 febbraio 2026 – Diventerà realtà la comunità di recupero dalle dipendenze progettata dalla Fondazione Laura e Alberto Genovese a Bodio Lomnago, nel Varesotto. Ad annunciare l'inizio dei lavori è la Fondazione stessa, creata da Laura Genovese a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il fratello Alberto, l'imprenditore digitale fondatore di Facile.it condannato e attualmente in carcere per aver drogato e stuprato delle ragazze nel suo attico milanese (ribattezzato 'Terrazza Sentimento'). L'uscita di Alberto Genovese dall'aula del tribunale. L'ex imprenditore, condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze, ha ricevuto oggi l'ulteriore pena di un anno e 3 mesi, in continuazione con la precedente, dal gup di Milano Chiara Valori, al termine del secondo processo in abbreviato per ulteriori episodi di abusi sessuali nei confronti di altre 2 giovani che avrebbe reso incoscienti con un mix di droghe.

