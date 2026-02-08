Lascia l' editore del Washington Post

Will Lewis, l’editore e CEO del Washington Post, ha deciso di lasciare l’azienda. La notizia arriva pochi giorni dopo che il giornale ha licenziato circa un terzo dei suoi dipendenti, tra cui almeno 300 giornalisti, per ridurre i costi e cercare di risollevare le sorti del quotidiano in perdita.

1.30 L'editore e ceo del Washington Post, Will Lewis, ha annunciato che lascerà l'azienda.Le dimissioni arrivano appena 3 giorni dopo che il Post ha licenziato quasi un terzo del suo intero personale,tra cui almeno 300 giornalisti,con la necessità di tagliare i costi e riposizionare il quotidiano in perdita. "Dopo due anni di trasformazione al Washington Post, ora è il momento giusto per farmi da parte",ha scritto Lewis. Jeff D'Onofrio, entrato al Post a giugno come direttore finanziario,avrà il ruolo di editore e A.D.ad interim.

