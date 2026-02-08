L' Ars et Labor ha il mal di gol | contro il Castenaso pari e rimpianti E tornano i fischi - VIDEO

L'Ars et Labor non va oltre il pareggio contro il Castenaso. La squadra di casa, al Mazza, segna un gol e poi si fa raggiungere, lasciando i tifosi delusi e con molti rimpianti. I fischi si fanno sentire, mentre i problemi di testa e di cattiveria in attacco emergono ancora una volta. La squadra sembra lontana da una svolta e le fragilità continuano a pesare sulla corsa stagionale.

Piccioni risponde a Barbieri, ma si mangia almeno altre tre occasioni. Il Mezzolara fugge a +8 Continuità, questa sconosciuta. L'Ars et Labor pareggia 1-1 al Mazza contro il Castenaso e conferma tutte le fragilità – di testa e di cinismo – già viste nel corso della prima parte di stagione. Il Mezzolara scappa, così, a +8, mentre in casa biancazzurra si fanno i conti con una fase offensiva che produce, ma non concretizza. Due sole reti (entrambe sugli sviluppi di calci piazzati) nelle ultime tre partite sono un fattore, ovviamente negativo. Nella giornata del toccante ricordo di Nicolas Giani, gli uomini di Parlato trovano un punto grazie a Piccioni (che però si mangia almeno altre tre occasioni nitide) e poco altro.

