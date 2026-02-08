Lang Láng ricorda le parole del padre e spiega come la musica gli abbia aiutato a perdonare. La star cinese del pianoforte dice che le gare sono utili, ma bisogna mantenere viva la propria dimensione spirituale.

La star cinese del pianoforte: «La competizione non è negativa in sé, ma non bisogna perdere la dimensione spirituale. Ai bambini dico: scatenate il vostro talento, in ogni caso quest’arte sarà vostra amica per sempre». Si dice che il pianista globale di bianco vestito, protagonista insieme alla diva dell’Opera Cecilia Bartoli del momento musicalmente più alto nella notte olimpica di San Siro, abbia almeno 40 milioni di figli. Artisticamente parlando, ça va sans dire. Lang Láng - rispettivamente «luce del sole» e «gentiluomo istruito», perché in Cina basta spostare un accento e scoppia la rivoluzione - a 43 anni continua a incantare legioni di bambini e appassionati di ogni età in tutti i cinque Continenti, come un pifferaio buono che non conduce alla sventura, ma a quegli 88 tasti bianchi e neri ai quali è stato consegnato fin da piccolissimo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lang Láng: «Papà mi disse: o il trionfo o la morte. Grazie alla musica l’ho perdonato»

Nella notte del Meazza, il pianista cinese Lang Lang ha difeso il playback, dicendo che è inevitabile a causa del troppo rumore sul palco.

Lang Lang ha detto che la musica classica può diventare più accessibile, quasi pop, e non solo per i puristi.

