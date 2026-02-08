Lamezia Terme | il Conservatorio Chaikovsky onora il fondatore Arlia e guarda al futuro con il PNRR

Lamezia Terme ha rinnovato il suo impegno per la musica calabrese. Ieri sera, al Teatro Grandinetti, il Conservatorio Chaikovsky ha preso il nome di Saverio Arlia, in segno di riconoscimento per il suo fondatore. L’evento ha visto la partecipazione di studenti, musicisti e cittadini, che hanno assistito a una cerimonia semplice ma significativa. Ora, il conservatorio punta a guardare al futuro, anche grazie ai fondi del PNRR.

Lamezia Terme celebra una nuova era per la musica calabrese: il Conservatorio Chaikovsky è ufficialmente rinominato “Saverio Arlia”, un tributo al suo fondatore, durante una solenne cerimonia tenutasi ieri sera presso il Teatro Grandinetti. L’evento non ha segnato solo un cambio di denominazione, ma ha anche rappresentato un momento di riflessione sui progressi compiuti dall’istituzione nel corso dei suoi vent’anni di attività e un’anticipazione delle ambiziose prospettive future, sostenute anche da importanti finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La serata, ricca di significato simbolico, ha visto la partecipazione di docenti, personale, studenti, famiglie e delle autorità locali, testimoniando il ruolo centrale che il Conservatorio svolge nel panorama culturale e formativo della Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Lamezia Terme Nasce Ultracinema Art Festival: "Onora il passato, guarda al futuro" Djokovic guarda al futuro con umiltà: “Il domani è incerto, ma il cammino è stato straordinario Novak Djokovic si congeda dagli Australian Open con una sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lamezia Terme Argomenti discussi: Concerto inaugurale - Conservatorio Tchaikovsky; Concerto inaugurale dell’Anno Accademico del Conservatorio P. I. Tchaikovsky; Cosenza | I Violoncelli del Conservatorio; Vibo Valentia, al via la stagione musicale 2026 del Conservatorio Torrefranca. Una comunità in musica, il Conservatorio Arlia apre l’anno accademicoAl Teatro Grandinetti di Lamezia Terme l’inaugurazione segna il cambio di nome in Conservatorio Saverio Arlia, il lancio dell’Inno e la crescita degli iscritti ... corrieredellacalabria.it Lamezia, conservatorio Tchaikovsky inaugura l’anno accademico: al Grandinetti concerto con ospite d’onore la Pianista Shiran WangLamezia Terme - Il Conservatorio P. I. Tchaikovsky di Catanzaro inaugura ufficialmente l’Anno Accademico 2025/2026 con un concerto di grande prestigio in programma sabato 7 febbraio 2026 alle 18.30 ... lametino.it RISU D'AZATA o RISU CHINU, primo piatto ricco e antichissimo del carnevale di Lamezia Terme, la mia Città! un'esplosione di sapori... RICETTINA come da tradizione https://blog.giallozafferano.it/rosinacucina/riso-pieno-di-carnevale/ facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.