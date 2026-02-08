Darren Aronofsky finisce sotto accusa per aver inserito l’intelligenza artificiale nel suo ultimo film. I fan e gli spettatori sui social esplodono di critiche, accusando il regista di tradire le aspettative e di usare l’AI in modo superficiale. La discussione si accende sui modi in cui questa tecnologia viene integrata nel mondo del cinema e su cosa rappresenti per il pubblico.

Darren Aronofsky, regista noto per film intensi e psicologicamente complessi come Requiem for a Dream, Il cigno nero e The Whale, è finito al centro di una forte polemica. Questa volta non per un nuovo film, ma per una serie di brevi video realizzati con l’intelligenza artificiale, che hanno suscitato reazioni estremamente negative. Il progetto, pensato come una sperimentazione sul futuro del racconto audiovisivo, è stato definito da parte della critica “ imbarazzante ”, “ sbobba di lusso ” e persino “ un tradimento del cinema ”. La serie si intitola On This Day.1776 e ricostruisce alcuni momenti chiave della Guerra d’Indipendenza americana, avvenuta circa 250 anni fa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’AI entra nel cinema di Aronofsky e il pubblico grida al tradimento: scoppiano le critiche online

Approfondimenti su Aronofsky Cinema

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Aronofsky Cinema

Argomenti discussi: L’AI entra nelle università italiane, ma serve accelerare; Deloitte: l’AI smette di essere un test e diventa strategica per le imprese; Dal quadro normativo ai servizi pubblici: l’IA entra nella Pubblica Amministrazione; Con l'App Docsity AI l'intelligenza artificiale entra nel cuore dello studio.

L'Ai entra in classe: al Marconi ex studenti in cattedra per formare i talenti del futuroCorso pratico per creare un assistente virtuale con due laureandi usciti dall'istituto tecnico: un'anteprima del nuovo indirizzo di informatica che partirà dal prossimo anno ... forlitoday.it

Con l'App Docsity AI l'intelligenza artificiale entra nel cuore dello studioL'app, disponibile su iOS e Android, è stata sviluppata per agevolare l'acquisizione di ogni tipo di materiale didattico (audio, foto, video, lezioni, grafici, appunti) e la sua trasformazione in mate ... ilsole24ore.com

"Un tradimento del cinema". Così Steven S. DeKnight, showrunner di Daredevil: Born Again, ha accolto il nuovo progetto di Darren Aronofsky, già regista di The Whale. L'autore è infatti tornato alla ribalta negli ultimi giorni con una notizia piuttosto particolare: h facebook