La Xylella avanza si aggrava l' emergenza sul Gargano | scoperti altri 177 alberi infetti

La malattia della Xylella avanza ancora sul Gargano. Nell’ultimo aggiornamento, le autorità hanno confermato la presenza di altri 177 alberi infetti. La situazione si fa sempre più critica, e le misure di contenimento devono essere rafforzate subito. La lotta contro il batterio continua, ma i numeri crescono e la preoccupazione aumenta.

La Xylella continua ad avanzare sul Gargano. Gli ultimi dati allarmanti sul fronte fitosanitario arrivano dal monitoraggio della Xylella Fastidiosa sottospecie pauca, pubblicati sul portale regionale sull'Emergenza Xylella. I due rapporti di prova, redatti il 27 gennaio scorso, hanno rivelato la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Xylella, nel Gargano altri 177 alberi infetti. Cera: Emergenza reale, la Regione Puglia agisca subitoLa Xylella avanza e il Gargano ormai non si può definire un’area marginale in cui, al contrario, il problema dilaga. immediato.net

Puglia, avanza la Xylella: a rischio anche i vigneti. E il governo apre a un piano di indennizziCi sono 90 milioni per la rigenerazione produttiva e paesaggistica e il governo ha aperto alla possibilità di un secondo Piano anti Xylella, dopo i 300 milioni stanziati per il triennio 2017-2019. Tre ... ilmessaggero.it

#POLITICA - #Agricoltura, FdI: “ Mentre la xylella avanza, la Regione ha nelle casse 45 milioni non spesi” #raccontiamolapuglia facebook

L'avanzata della Xylella sul territorio barese: individuato ulivo infetto a Bitonto x.com