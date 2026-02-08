La Xylella avanza si aggrava l' emergenza sul Gargano | scoperti altri 177 alberi infetti
La malattia della Xylella avanza ancora sul Gargano. Nell’ultimo aggiornamento, le autorità hanno confermato la presenza di altri 177 alberi infetti. La situazione si fa sempre più critica, e le misure di contenimento devono essere rafforzate subito. La lotta contro il batterio continua, ma i numeri crescono e la preoccupazione aumenta.
La Xylella continua ad avanzare sul Gargano. Gli ultimi dati allarmanti sul fronte fitosanitario arrivano dal monitoraggio della Xylella Fastidiosa sottospecie pauca, pubblicati sul portale regionale sull'Emergenza Xylella. I due rapporti di prova, redatti il 27 gennaio scorso, hanno rivelato la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
