La volontaria di Milano Cortina | Ecco come abbiamo preparato le Olimpiadi Invernali

Le Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina sono ormai alle porte. Le volontarie spiegano come si sono preparate: si occupano di organizzare gli spostamenti degli atleti e di offrire assistenza nelle varie sedi delle gare, come l’Ice Hockey Arena di Santa Giulia e quella di Rho Fiera. Il loro lavoro è fondamentale per far funzionare tutto senza intoppi.

Lisa Bonfiglio è una dei 18.000 volontari dei Giochi Invernali che collaborano ogni giorno per dare assistenza agli atleti (ma non solo) Gestire gli atleti e dare supporto nelle diverse sedi delle gare, come le Ice Hockey Arena a Santa Giulia e a Rho Fiera. Lisa Bonfiglio è una dei 18.000 volontari di Milano Cortina che, insieme ai dipendenti della Fondazione, ha preparato le Olimpiadi Invernali, il grande evento sportivo che coinvolge Milano, la Valtellina e Cortina fino al 22 febbraio. "Tra i compiti principali di noi volontari" - racconta Lisa - "rientra l'assistenza costante degli atleti tra il campo e gli spogliatoi e durante gli allenamenti.

