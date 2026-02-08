La verità di Medugno davanti ai pm che potrebbe far crollare Signorini | cos’è successo davvero

Antonio Medugno si presenta in Procura a Milano e conferma tutte le accuse contro Signorini. Le sue parole potrebbero cambiare le carte in tavola nel procedimento giudiziario. Ora si aspetta di capire quali saranno i prossimi passaggi e se le dichiarazioni di Medugno porteranno a un’azione più decisa da parte della magistratura.

Antonio Medugno a Milano: confermate tutte le accuse contro Signorini in Procura, parola per parola ciò che ha dichiarato e cosa potrebbe succedere nei prossimi sviluppi giudiziari del caso. Questa non è una semplice gossip story: è un terremoto giudiziario che sta facendo tremare il mondo della TV italiana. Antonio Medugno, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, è appena uscito dai magistrati di Milano con una dichiarazione che non lascia dubbi. Ascoltato per ore davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, ha confermato con fermezza tutto ciò che ha già messo nero su bianco nella sua denuncia contro Alfonso Signorini e chiede che la giustizia faccia il suo corso, senza sconti né omissioni. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Medugno ha dichiarato di aver confermato le accuse a Signorini davanti ai pm, sottolineando di essere tranquillo e fiducioso nelle indagini.

Milano, 29 gennaio 2026 – Alessandro Piscopo, ex manager del modello Antonio Medugno, si è rifiutato di rispondere ai pm durante l’interrogatorio di oggi.

«Ho detto tutta la verità». Con queste parole, Antonio Medugno ha confermato davanti ai magistrati la sua denuncia contro Alfonso Signorini, ribadendo le accuse di estorsione e abusi. Nel frattempo, il direttore di Chi e volto noto di Mediaset ha incaricato i suo facebook