La vera storia del Bombardino il mitico drink alcolico degli sciatori

La storia del Bombardino, il celebre drink caldo degli sciatori, ha radici ben più complesse di quanto si pensi. Nato a Livigno negli anni Settanta, questo liquore alcolico è diventato un simbolo della montagna, ma dietro la sua leggenda ci sono dettagli meno noti. Molti credono che il Bombardino sia sempre stato così popolare, invece la sua vera origine e il suo sviluppo sono più recenti di quanto si creda.

«Il Bombardino non è il cocktail caldo alcolico della montagna. Il bombardino è parte integrante della montagna». A parlare, con la sicurezza di chi sa cosa dice, è Erich Bruno Ciapponi, che negli anni Settanta era il direttore del rifugio Mottolino di Livigno, là dove per primo comparve il Bombardino: è proprio Erich, quindi, che la leggenda consegna come l'inventore del Bombardino. Anche se in realtà non è andata proprio così. «Il VOV caldo io lo scoprii, da studente quindicenne, nei rifugi alpini sulle piste del Parsenn nella vicina Svizzera», racconta. «A noi studenti lo servivano con abbondante latte per ridurne il tenore alcolico e lo chiamavano Snowball, palla di neve».

