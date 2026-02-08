La carriera di Lindsey Vonn si è conclusa in modo inaspettato e amaro. Durante un allenamento, la campionessa ha perso l’equilibrio su un salto di poca elevazione e ha toccato con una mano una porta rossa. Un errore che ha chiuso bruscamente una delle carriere più brillanti dello sci alpino, lasciando il mondo dello sport senza parole e senza commenti ufficiali.

Lindsey Vonn ha commesso un errore: su un piccolo salto poco appariscente, ha perso l’equilibrio e ha toccato con la mano una delle porte rosse. È atterrata male, girata, ha colpito ripetutamente il terreno, per poi fermarsi. Le sue grida di dolore hanno riempito la Val Boite, ancora e ancora. È finita così, drammaticamente, la carriera della più forte di tutte: Lindsey Vonn campionessa olimpica, vincitrice di otto medaglie ai Campionati del Mondo e 84 gare di Coppa del Mondo. Lo racconta Sueddeutsche Zeitung “Lindsey Vonn ha sempre vissuto all’estremo: è questo che l’ha resa ciò che è. Negli ultimi mesi, ci si si era quasi dimenticati come fosse possibile che ora avesse una protesi parziale al ginocchio e che i Giochi invernali in Italia dovessero essere il coronamento del suo ritorno”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La triste fine della favola di Lindsey Vonn: il mondo dello sci ora s’interroga, è rimasto colpevolmente in silenzio

Lindsey Vonn, la leggenda dello sci, torna a far parlare di sé.

Lindsey Vonn annuncia che parteciperà alle Olimpiadi di Milano Cortina, nonostante abbia il crociato rotto.

Campionessa sempre Lindsey Vonn, anche quando il dolore fisico e dell'animo la stava straziando La 41enne sciatrice americana si trovava sull'elicottero dopo la rovinosa caduta nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina, eppure ha trovato la forz facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Comunicato US Ski dopo la caduta di Lindsey Vonn: "Condizioni stabili, seguita da medici americani e italiani" #SkySport #MilanoCortina2026 x.com