La triste fine della favola di Lindsey Vonn | il mondo dello sci ora s’interroga è rimasto colpevolmente in silenzio

La carriera di Lindsey Vonn si è conclusa in modo inaspettato e amaro. Durante un allenamento, la campionessa ha perso l’equilibrio su un salto di poca elevazione e ha toccato con una mano una porta rossa. Un errore che ha chiuso bruscamente una delle carriere più brillanti dello sci alpino, lasciando il mondo dello sport senza parole e senza commenti ufficiali.

Lindsey Vonn ha commesso un errore: su un piccolo salto poco appariscente, ha perso l’equilibrio e ha toccato con la mano una delle porte rosse. È atterrata male, girata, ha colpito ripetutamente il terreno, per poi fermarsi. Le sue grida di dolore hanno riempito la Val Boite, ancora e ancora. È finita così, drammaticamente, la carriera della più forte di tutte: Lindsey Vonn campionessa olimpica, vincitrice di otto medaglie ai Campionati del Mondo e 84 gare di Coppa del Mondo. Lo racconta Sueddeutsche Zeitung “Lindsey Vonn ha sempre vissuto all’estremo: è questo che l’ha resa ciò che è. Negli ultimi mesi, ci si si era quasi dimenticati come fosse possibile che ora avesse una protesi parziale al ginocchio e che i Giochi invernali in Italia dovessero essere il coronamento del suo ritorno”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

