In un silenzio rispettoso, gli studenti delle medie di Misano hanno commemorato Mattia Minguzzi, morto in Turchia un anno fa. Questa mattina, nelle aule della scuola Colombo, si sono riuniti in biblioteca per ricordare il loro coetaneo. Un minuto di silenzio, semplice e senza parole, per onorare la sua memoria.

In silenzio, ricordando Mattia Ahmet Minguzzi. Gli studenti delle classi terze della scuola media Colombo si sono ritrovati così in biblioteca per ricordare quanto accaduto al quasi coetaneo di origini misanesi un anno fa. Mattia Ahmet, figlio dello chef Andrea Minguzzi, originario di Misano, e Yasemin Ancilar, è stato accoltellato il 24 gennaio del 2025 in un mercato di Kadikoy, a Istanbul. Ricoverato in terapia intensiva, il suo cuore si è spento il 9 febbraio. Aveva solo 14 anni. Ad aggredirlo due ragazzini poco più grandi, facenti parte di un gruppetto composto da quattro ragazzini in tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Mattia Minguzzi. Minuto di silenzio alle medie di Misano a un anno dall’omicidio in Turchia

