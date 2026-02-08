La terza via resta un’alternativa I come e i perché di una destra sociale possibile

La discussione sulla “terza via” tra destra e sociale non si ferma. Alcuni politici e pensatori continuano a cercare un modo per unire queste due parole, spesso viste come opposte. La domanda resta aperta: è possibile creare una destra che si occupi anche dei temi sociali senza perdere la sua identità? Per ora, l’idea di una destra sociale continua a dividere, ma alcuni la considerano un’alternativa concreta.

Destra e sociale: due parole ritenute troppo cariche di significato per poter essere tenute insieme, tant’è che intellettuali liberali e socialisti di diversa estrazione hanno spesso giudicato impossibile coniugarle, denunciando il pericolo dell’ossimoro. Tuttavia, è sempre esistita un’altra vulgata che nella destra sociale ha voluto individuare il nucleo più puro e irriducibile di quel mondo politico e intellettuale che, guardando nello specifico al dopoguerra italiano, si è schierato dalle parti del Movimento Sociale Italiano. In effetti, se si prende ad esempio il caso del Partito Liberale Italiano, emerge una notevole differenza tra le due formazioni dai loghi tricolori che si sono contese larga parte di quell’elettorato deluso quei laboratori proiettati a sinistra che rassicuravano invece la classe dirigente democristiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

