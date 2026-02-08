La sua auto usata per la fuga dopo la rapina in gioielleria allarme per la nuova truffa ai danni di anziani

Questa mattina gli investigatori hanno arrestato un uomo che, durante una rapina in una gioielleria, ha usato un'auto di proprietà di una donna anziana per darsi alla fuga. La donna, che non si trovava sul posto, si è vista chiamare dai carabinieri, che le hanno spiegato che il suo veicolo era stato usato nel crimine. Ora gli inquirenti cercano di risalire a come sia successo e chi sia il responsabile.

"Signora, siamo i carabinieri, stiamo indagando su una rapina in gioielleria. Purtroppo è stata usata la sua autovettura". I truffatori hanno molta fantasia e inventano sempre nuovi sistemi per raggirare le vittime.Questa truffa è stata segnalata da Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara, il quale.

