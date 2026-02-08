La stagione dominante del PGS maschile italiano | numeri strabilianti ma flop alle Olimpiadi

L’Italia si consola con numeri record nel PGS maschile, ma il risultato alle Olimpiadi lascia un’amara delusione. La squadra azzurra aveva grandi aspettative, soprattutto nella gara di gigante parallelo di snowboard, considerata tra le più importanti dell’intera spedizione. Tuttavia, i risultati non sono stati all’altezza, e il pubblico italiano resta deluso per un’occasione persa.

L’Italia mastica amaro per l’esito del gigante parallelo maschile di snowboard, una delle gare più attese dell’intera spedizione azzurra ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Lo Snow Park di Livigno ha emesso un verdetto crudele per il movimento tricolore, che non riesce a sfatare il tabù olimpico e resta ancora una volta a bocca asciutta nonostante le incoraggianti premesse della vigilia. Roland Fischnaller (primo), Aaron March (terzo), Maurizio Bormolini (quarto) e Mirko Felicetti (sesto), tutti capaci di conquistare almeno una vittoria in stagione e collocati nella top6 della classifica generale di PGS in Coppa del Mondo, sono stati eliminati purtroppo prima delle semifinali vedendo sfumare la zona podio e perdendo di conseguenza un’opportunità irripetibile, quella di centrare una medaglia olimpica in casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La stagione dominante del PGS maschile italiano: numeri strabilianti, ma flop alle Olimpiadi Approfondimenti su PGS Milano Cortina Doccia fredda nel PGS maschile alle Olimpiadi: nessuna medaglia italiana. Vince ancora Benjamin Karl La gara di slittino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è conclusa senza medaglie per l’Italia. Snowboard, il tabellone del PGS maschile: possibile derby italiano ai quarti A Livigno, tutti e quattro gli azzurri sono passati agli ottavi di finale dello slalom gigante parallelo di snowboard alpino. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su PGS Milano Cortina Argomenti discussi: Influenza, Oms: in calo nel mondo, ma in Europa resta alta in alcuni Paesi; Prova di forza in tre set per una Lube dominante a Verona; Regina madre a Teatrosophia; La condizioni politica e psicologia dell’inverno in una grande rassegna a Berlino. Redrum apre la stagione 2026 allo Spazio KörperRedrum, installazione coreografica del gruppo nanou, apre la stagione 2026 del Centro Körper con due repliche: 31 gennaio e 1 febbraio ... eroicafenice.com Macbeth apre la nuova Stagione d’Opera del Teatro AlighieriCome l’Edipo del mito greco, che si affanna per allontanare una sorte finendo tragicamente per compierla, anche Macbeth e Lady vorrebbero affrettare o modificare un destino – immutabile – che è già s ... ravenna24ore.it La Slovenia a medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina con Nika Prevc nel salto con gli sci, ma è più la delusione per l'oro perso che la gioia per l'argento vinto. Per la dominatrice della stagione ci saranno comunque altre due occasioni. facebook Milano-Cortina, #Franzoni: “Che stagione, non ci avrei scommesso” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.