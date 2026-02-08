La sparatoria di via Cassinis Wenhan Liu si arrende al Niguarda Morto dopo sei giorni di agonia

Wenhan Liu, il trentenne che aveva aperto il fuoco contro un’auto blindata delle Uopi in via Cassinis, si è consegnato al Niguarda. Dopo sei giorni di agonia, è morto in ospedale. Liu era stato colpito alla testa e a una spalla da due proiettili esplosi da un agente delle forze speciali, che aveva risposto ai suoi spari con il suo fucile d’assalto. La vicenda si è conclusa con il suo arresto e il decesso, lasciando aperti ancora molti interrogativi sulla vicenda.

È morto dopo sei giorni di agonia al Niguarda Wenhan Liu, il trentenne colpito alla testa e a una spalla da due proiettili esplosi dal fucile d'assalto di un agente delle Uopi in via Cassinis a Rogoredo, dopo che lo stesso cinese aveva sparato per tre volte contro l'auto blindata del reparto speciale anti terrorismo. Nel pomeriggio di ieri, i medici hanno decretato il decesso dell'uomo, che non si era mai ripreso dopo il ricovero di domenica scorsa. Stando a quanto ricostruito dalle indagini della Squadra mobile, attorno alle 14.30, in via Caviglia Liu ha aggredito con una mazza di ferro una guardia giurata cinquantenne della società Civis che si stava recando al lavoro e gli ha rapinato la pistola d'ordinanza, una Walther P99 con dieci colpi nel caricatore.

