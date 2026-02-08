La partita tra Recanatese e Ancona si avvicina e sarà un vero spettacolo. Allo stadio

Un derby da far tremare i polsi: al "Tubaldi" arriva la lanciatissima Ancona, fresca di primato in classifica e con le carte in regola per giocarsi, sino alla fine, le chances per l’obiettivo più prestigioso. La Recanatese ha preoccupazioni ben diverse ma non meno importanti vista la fame di punti per provare a tirarsi fuori dai guai. Morale del discorso: la posta in palio diventa, di giornata in giornata, sempre più importante ed in fondo per i giallorossi il mantra è sempre lo stesso ossia giocare con il coltello tra i denti per strappare risultati utili. C’è anche un altro fattore statistico che non tranquillizza: i dorici, lontano dalle mura amiche, hanno vinto 8 partite su 11 perdendo solo a Teramo, seppur di larga misura mentre in casa D’Angelo e compagni si sono aggiudicati appena 2 gare (con Castelfidardo e Chieti) e non fanno bottino pieno da quasi 3 mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La sfida. Recanatese-Ancona, un derby da brividi

Approfondimenti su Recanatese Ancona

Questa sera l’Ancona scende in campo contro la Recanatese al Tubaldi, in un match che può decidere molto in chiave classifica.

La Recanatese si prepara alla sfida più impegnativa del girone di andata, affrontando al Tubaldi l’imbattuta Teramo, seconda in classifica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Recanatese Ancona

Argomenti discussi: Serie D / Ancona, a caccia del blitz al Tubaldi: la sfida contro la Recanatese; Recanatese-Ancona sarà anche la partita dei due Pesaresi. Il dorico Emanuele contro il figlio Lorenzo; Ancona Women, weekend da incorniciare con la doppia vittoria nei derby; Serie D, duello in vetta: Ancona a Recanati, Teramo a Macerata.

Ancona, un altro derby da vincere. Con la Recanatese per restare primaI biancorossi impegnati in trasferta: non sarà della partita Rovinelli. Oltre cinquecento tifosi al seguito ... msn.com

Pesaresi gioca anche contro il figlio: Spero non faccia gol all’AnconaRitrova anche Giovanni Pagliari. L’avevo rivisto l’anno scorso per una partita della Recanatese che seguivo anche per mio figlio. Col mister ho tuttora un ottimo rapporto. Grande stima e altrettanto ... ilrestodelcarlino.it

ECCO LA SCHEDINA DI ASPETTANDO IL FISCHIO DI DOMANI ALLE 13,30 Atlletico Ascoli- San Marino Castelfidardo Termoli Chieti-Notaresco Giulianova-Sanmaurese Recanatese-Ancona Sora-Ostiamare Unipomezia-L’Aquila Maceratese –Teramo Vigor facebook