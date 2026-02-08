La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica sera su Canale 5 ha catturato l’attenzione di molti. La trasmissione, condotta da Gerry, ha visto un ritorno che ha sorpreso il pubblico, con momenti di pura fortuna e qualche colpo di scena. Samira Lui, conosciuta come “cigno nero”, ha fatto il suo debutto, regalando emozioni e lasciando il segno. Dopo aver vinto, ha ringraziato Gerry in diretta, sottolineando quanto sia importante questa esperienza. La serata si è confermata

La domenica sera dell’access prime time di Canale 5 non sarebbe la stessa senza La Ruota della Fortuna, che è tornata proprio l’ 8 febbraio con una puntata che come mai prima d’ora ha dimostrato come la sorte possa giocare in modi totalmente imprevedibili. Quella giocata dai tre sfidanti è stata una partita sudatissima e in cui ogni manche ha riservato sorprese e colpi di scena. A condurre l’amatissimo gioco come ogni sera Gerry Scotti, affiancato dall’inseparabile Samira Lui. Lei bellissima in un vestito da “cigno nero” e pronta a soddisfare le curiosità degli spettatori con interessanti aneddoti e lui incontenibile tra canti, balli e rimproveri al pubblico particolarmente esuberante della serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui “cigno nero”. Il grazie di Gerry dopo Verissimo

Approfondimenti su La Ruota Della Fortuna

Samira Lui è stata ospite di Verissimo e ha raccontato di più sulla sua vita privata e professionale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su La Ruota Della Fortuna

Argomenti discussi: La ruota della fortuna: Alessio alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna perde terreno su Affari tuoi : perché non c'entra solo Fabrizio Corona; La Ruota della Fortuna, la polemica di Gerry Scotti: Non faccio il muratore. E fa una cosa mai vista prima; La Ruota della Fortuna, quanto ha vinto il campione Domenico ieri 2 febbraio.

La Ruota della Fortuna, la polemica di Gerry Scotti: Non faccio il muratore. E fa una cosa mai vista primaLa puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 7 febbraio 2026 è decisamente breve per poi dare spazio a C'è posta per te, in onda subito dopo. libero.it

La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Ludovica da Galatina e quanto ha vinto il 6 febbraio?Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 6 febbraio, il gioco di Canale 5 ha visto un cambio al vertice. Dopo una sola puntata, Valeria da Palmi ha ceduto il titolo di campione a Ludovica, ... tag24.it

È accaduto poco fa, durante La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti risponde ai complottisti. Un commento che fa riferimento anche alla polemica Corona. Le parole del conduttore facebook