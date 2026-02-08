La Ruota della Fortuna Samira Lui cigno nero Il grazie di Gerry dopo Verissimo
La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica sera su Canale 5 ha catturato l’attenzione di molti. La trasmissione, condotta da Gerry, ha visto un ritorno che ha sorpreso il pubblico, con momenti di pura fortuna e qualche colpo di scena. Samira Lui, conosciuta come “cigno nero”, ha fatto il suo debutto, regalando emozioni e lasciando il segno. Dopo aver vinto, ha ringraziato Gerry in diretta, sottolineando quanto sia importante questa esperienza. La serata si è confermata
La domenica sera dell’access prime time di Canale 5 non sarebbe la stessa senza La Ruota della Fortuna, che è tornata proprio l’ 8 febbraio con una puntata che come mai prima d’ora ha dimostrato come la sorte possa giocare in modi totalmente imprevedibili. Quella giocata dai tre sfidanti è stata una partita sudatissima e in cui ogni manche ha riservato sorprese e colpi di scena. A condurre l’amatissimo gioco come ogni sera Gerry Scotti, affiancato dall’inseparabile Samira Lui. Lei bellissima in un vestito da “cigno nero” e pronta a soddisfare le curiosità degli spettatori con interessanti aneddoti e lui incontenibile tra canti, balli e rimproveri al pubblico particolarmente esuberante della serata. 🔗 Leggi su Dilei.it
