L’inviato di Striscia la notizia si è trovato in una situazione rischiosa mentre cercava di intervistare Samira Lui. Con tono deciso, gli hanno detto di andarsene e lui si è ritrovato subito in acqua, senza tanti giri di parole. Il mestiere del giornalista sul campo si rivela spesso più pericoloso di quanto si immagini.

«Dovete andare via». E giù nell’acqua, senza troppi complimenti. Quello di inviato di Striscia la notizia è senza dubbio uno dei mestieri più pericolosi, e non solo della televisione italiana. E con lui, spesso rischia grosso anche il cameraman. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci da quest’anno, per la prima volta nella sua lunga storia, ha abbandonato la fascia dell’access prime time spostandosi alla prima serata del giovedì, per quattro appuntamenti speciali. Nell’ultimo, è andato in onda un servizio dall’esito sconcertante: qualcosa in più della “solita” rissa. Michele Macrì, inviato di Striscia, arriva a Cirò Marina, in provincia di Crotone in Calabria, per indagare sulla pesca illegale del novellame di sarda, gergalmente indicato come “bianchetto”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La ruota della fortuna, il fuoco amico di Striscia su Samira Lui

