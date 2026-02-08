La Roma accontenta Gasperini | votiamo il calciomercato giallorosso
La Roma ha chiuso il mercato invernale con qualche passo avanti. Tra infortuni e giocatori che non sono riusciti a rendere come sperato, la società ha deciso di intervenire, puntando su qualche acquisto per rinforzare la squadra. Ora, i tifosi aspettano di vedere se le scelte fatte porteranno i risultati sperati in questa seconda parte di stagione.
Tra infortuni e giocatori che non hanno reso al meglio, la Roma in questa sessione invernale di calciomercato aveva sicuramente un bel da fare. Ranieri e Massara si sono messi a disposizione di Gasperini, ascoltando le sue richieste e cercando di fare il possibile. Nonostante ciò, il tecnico giallorosso non è stato accontentato a pieno, ma restano comunque evidenti dei passi in avanti importanti. Partiamo dalla difesa dove l’exploit di Ghilardi e Ziolkowski ha un pò frenato ipotesi come quella di Dragusin. Ecco è proprio in questo frangente che forse si poteva fare meglio, visto che il calciatore ex Genoa sarebbe stato una risorsa da non sottovalutare, nonostante il recente infortunio subito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondimenti su Roma Calciomercato
Calciomercato Roma, non solo Zirkzee! C’è anche un altro giocatore nel mirino di Gasperini per l’attacco giallorosso: sarà derby con la Lazio per Raspadori!
Il calciomercato della Roma si infiamma con interessi importanti per l’attacco.
Calciomercato Roma, Zirkzee apre al trasferimento in giallorosso? Gasperini vuole un rinforzo offensivo e l’ex Bologna sarebbe pronto a tornare in Italia
Ultime notizie su Roma Calciomercato
Argomenti discussi: ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Dybala, Ferguson e Hermoso. Domani parla Gasp in conferenza; Nkunku-Roma: pista al momento fredda, le priorità di Gasperini sono altre; Tutti remano dalla stessa parte; Udinese-Roma - L'attesa dei tifosi: Sono deluso, ogni volta che possiamo competere non si fa lo...
Roma, Gasperini-Massara ad alta tensione: il tecnico si sfoga dopo il mercato, i Friedkin provano a mediareAcque agitate in casa Roma, dove Gasperini non è soddisfatto del calciomercato invernale del ds Massara e non risparmia critiche al suo operato ... sport.virgilio.it
A Roma si stanno svegliando, con Gasperini sono nettamente più lenti che con Ranieri (e la Champions si allontana)Gasperini polemizza nonostante i soldi spesi dalla Roma a gennaio. Continue tensioni col ds Massara e in campionato le sconfitte sono già otto ... ilnapolista.it
Calciomercato Roma, incontro a Milano per Zaragoza tra Ramadani e Massara Bryan Zaragoza è il profilo scelto dalla Roma per rinforzare l'attacco giallorosso e accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Una trattativa last minute, nata e portata avanti i facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.