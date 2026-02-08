La Roma ha chiuso il mercato invernale con qualche passo avanti. Tra infortuni e giocatori che non sono riusciti a rendere come sperato, la società ha deciso di intervenire, puntando su qualche acquisto per rinforzare la squadra. Ora, i tifosi aspettano di vedere se le scelte fatte porteranno i risultati sperati in questa seconda parte di stagione.

Tra infortuni e giocatori che non hanno reso al meglio, la Roma in questa sessione invernale di calciomercato aveva sicuramente un bel da fare. Ranieri e Massara si sono messi a disposizione di Gasperini, ascoltando le sue richieste e cercando di fare il possibile. Nonostante ciò, il tecnico giallorosso non è stato accontentato a pieno, ma restano comunque evidenti dei passi in avanti importanti. Partiamo dalla difesa dove l’exploit di Ghilardi e Ziolkowski ha un pò frenato ipotesi come quella di Dragusin. Ecco è proprio in questo frangente che forse si poteva fare meglio, visto che il calciatore ex Genoa sarebbe stato una risorsa da non sottovalutare, nonostante il recente infortunio subito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La Roma accontenta Gasperini: votiamo il calciomercato giallorosso

Approfondimenti su Roma Calciomercato

Il calciomercato della Roma si infiamma con interessi importanti per l’attacco.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Calciomercato

Argomenti discussi: ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Dybala, Ferguson e Hermoso. Domani parla Gasp in conferenza; Nkunku-Roma: pista al momento fredda, le priorità di Gasperini sono altre; Tutti remano dalla stessa parte; Udinese-Roma - L'attesa dei tifosi: Sono deluso, ogni volta che possiamo competere non si fa lo...

Roma, Gasperini-Massara ad alta tensione: il tecnico si sfoga dopo il mercato, i Friedkin provano a mediareAcque agitate in casa Roma, dove Gasperini non è soddisfatto del calciomercato invernale del ds Massara e non risparmia critiche al suo operato ... sport.virgilio.it

A Roma si stanno svegliando, con Gasperini sono nettamente più lenti che con Ranieri (e la Champions si allontana)Gasperini polemizza nonostante i soldi spesi dalla Roma a gennaio. Continue tensioni col ds Massara e in campionato le sconfitte sono già otto ... ilnapolista.it

Calciomercato Roma, incontro a Milano per Zaragoza tra Ramadani e Massara Bryan Zaragoza è il profilo scelto dalla Roma per rinforzare l'attacco giallorosso e accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Una trattativa last minute, nata e portata avanti i facebook