In soli tre giorni, Oscar Hiljemark ha esordito sulla panchina del Pisa. La sua prima partita ha portato alcune risposte sul modulo e sui giocatori da schierare, anche se il cambiamento in così poco tempo resta difficile. La discussione si accende soprattutto sulla posizione di Tramoni, che continua a essere al centro delle polemiche tra tifosi e esperti.

Tre giorni sono pochi per fare una rivoluzione. Questo è ovvio. Detto ciò, la prima partita alla guida del Pisa da parte di Oscar Hiljemark ha comunque offerto delle indicazioni importanti, soprattutto per quanto riguarda la formazione. Bozhinov è stato confermato nel ruolo di centrale di sinistra nella linea a tre a discapito di Coppola, nuovamente lasciato in panchina dopo un inizio di 2026 più che positivo. La presenza dal primo minuto di Durosinmi al centro dell’attacco era prevedibile dopo il periodo di ambientamento, e probabilmente il ruolo lo manterrà fino al termine della stagione. Anche l’inserimento dal primo minuto di Loyola era molto probabile (per l’appunto, adesso restano solo tre partite da giocare per lui prima che il riscatto del 70% del cartellino diventi obbligatorio). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rivoluzione impossibile in tre giorni. E la panchina di Tramoni fa discutere

