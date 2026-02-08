La Reggina vince ma il Ragusa non ci sta | situazioni antisportive Arbitraggio? Non commentiamo

La Reggina batte il Ragusa, ma il clima resta teso. Dopo la partita, i giocatori del Ragusa si lamentano di comportamenti antisportivi e preferiscono non commentare l’arbitraggio, lasciando un’ombra sulla vittoria degli avversari. La tensione tra le due squadre si fa sentire, mentre il risultato finale non placa le polemiche.

La sconfitta nel finale di partita contro la Reggina ha lasciato l’ambiente del Ragusa profondamente insoddisfatto, con accuse velate di comportamenti antisportivi e un velo di omertà sull’arbitraggio che aleggia sul campo. Il team manager Francesco Marra Cutrupi e l’allenatore, mister Lucenti, hanno espresso il loro disappunto a Radio Febea, pur evitando di entrare nel merito delle decisioni arbitrali, temendo ripercussioni disciplinari. L’amarezza è palpabile, non tanto per la sconfitta in sé, quanto per una sensazione di ingiustizia che sembra aver pervaso la prestazione dei siciliani. La partita, disputata oggi, 8 febbraio 2026, si è conclusa con una vittoria della Reggina che, tuttavia, non convince appieno i dirigenti del Ragusa.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Reggina torna a vincere all’ultimo secondo, ma questa volta il successo non convince del tutto.

