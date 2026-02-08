La Reggiana lotta e cade

La Reggiana esce sconfitta dal campo del Catanzaro, che si impone 2-0. La squadra di casa ha giocato con determinazione, segnando i due gol nel primo tempo. La Reggiana ha provato a reagire, ma senza riuscire a trovare il gol. I tifosi sono delusi, mentre il risultato lascia aperte alcune questioni sulla corsa alla promozione.

CATANZARO 2 REGGIANA 0 CATANZARO: (3-4-2-1) Pigliacelli; Cassandro, Antonini (22'st Frosinini), Brighenti; Favasuli, Pontisso (37'st Koffi), Petriccione, D'Alessandro; Liberali (22'st Pompetti), Cissè (18'pt Nuamah; dal 37'st Rispoli); Iemmello. A disp: Marietta, Esteves, Jack, Alesi, Buglio, Di Francesco. All.: Aquilani REGGIANA: (3-4-2-1) Seculin; Papetti, Rozzio, Libutti; Paz (11'st Rover), Charlys (21'st Belardinelli), Reinhart, Bozzolan (1'st Tripaldelli); Lambourde (28'st Novakovich), Bozhanaj (11'st Girma); Gondo. A disp: Micai, Vicari, Quaranta, Bonetti, Mendicino, Vallarelli, Fumagalli.

Reggiana per la prima volta in zona play-out: a Catanzaro sconfitta per 2-0Una Reggiana molto positiva nel primo tempo non segna e anzi prende gol al primo tiro (mancino di Liberati); nella ripresa si registra un calo e i calabresi raddoppiano. Ad oggi i playout sarebbero re ...

Reggiana, Dionigi: Abbiamo giocato, lottato, creato palle gol, al cospetto di una grande squadra che merita la classifica che haAl termine del match perso per 1-0 contro il Frosinone, queste le parole del tecnico della Regia Davide Dionigi riprese da Tuttofrosinone.com: Sulla partita.

Il Catanzaro che vince, lotta e sogna non è solo frutto di schemi, allenamenti e strategie. È anche il risultato di equilibri umani, di affetti veri, di una donna che cammina accanto al suo uomo senza mai restare un passo indietro.

