I trattori si sono mossi lungo la strada 38 per protestare contro le politiche europee che favoriscono l'importazione di cibo a buon mercato senza controlli adeguati. Gli agricoltori chiedono di mettere al centro la qualità dei prodotti e di difendere la salute dei consumatori. La manifestazione ha bloccato il traffico per diverse ore, attirando l’attenzione su un problema che riguarda l’intera filiera alimentare italiana.

L’Europa continua a svendere la nostra eccellenza e la nostra salute con accordi di libero scambio, aprendo le porte a prodotti senza controlli e a prezzi stracciati. Noi rispondiamo con una mobilitazione pacifica e simbolica, per far sentire la nostra voce". E così è stato infatti, ieri, nel parcheggio del ristorante La Brace a Forcola dove, dopo aver attraversato Milano, Parma, Vittoria, Padova e Avellino e approfittando dei riflettori puntati sulle Olimpiadi (e dunque anche sull’unica strada per arrivare alle località sedi di gara) si sono dati appuntamento Agricoltori Italiani Lombardia, Riscatto agricolo Lombardia e COAPI (Coordinamento agricoltori e pescatori italiani) ed è proprio dalla Valtellina che nel corso di una conferenza stampa in collegamento con Roma è stata lanciata la Mobilitazione Nazionale prevista nella Capitale "auspicabilmente il 7 marzo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La protesta dei trattori lungo la 38: "Mettiamo al centro cibo di qualità"

Approfondimenti su Trattori 38

Questa mattina è stata confermata la collaborazione tra Coldiretti Forlì-Cesena e altre realtà locali.

La Gsk punta a migliorare la vita dei pazienti con tumori e mielofibrosi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

A Bruxelles la protesta dei trattori: la piazza davanti al Parlamento Ue come un campo di battaglia

Ultime notizie su Trattori 38

Argomenti discussi: Protesta degli agricoltori a Roma, la partenza dei trattori; La protesta degli agricoltori: a Roma con i trattori. Il Mercosur sarà colpo di grazia; Mercosur, sull'Aurelia la protesta degli agricoltori: trattori in corteo contro l'accordo con l'Europa; La protesta dei trattori lungo la 38: Mettiamo al centro cibo di qualità.

Torna la protesta dei trattori. Perra (Coapi): c’è la volontà di creare un modello sindacale alternativoIl 24 gennaio la pacifica manifestazione di protesta nel centro di Padova del Coapi (Coordinamento Agricoltori Pescatori Italiani, di cui ... informatoreagrario.it

Sovranità alimentare, il 25 gennaio la protesta dei trattori fa tappa ad AvellinoDopo le mobilitazioni di Milano, Parma e Vittoria, la protesta promossa dal coordinamento Coapi arriva ad Avellino: domenica 25 gennaio saranno gli agricoltori irpini a scendere in piazza con i tratto ... corriereirpinia.it

La protesta dei lavoratori, costretti a comprare una tuta nuova o a coprire con il nastro adesivo quella di servizio. Fondazione Mico non concede il vestiario ai dipendenti di Ista e non permette loro di usare quello del Dolomiti Superski facebook