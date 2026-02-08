La preparazione di Lukas Hofer ad Anterselva e il cerchio olimpico che si chiude

La storia di Lukas Hofer si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo anni di allenamenti e sacrifici, il biathleta italiano si prepara ad affrontare le Olimpiadi di Anterselva. Dalla prima fucilata da bambino al pettorale olimpico, Hofer ha superato infortuni e momenti difficili, sempre con la voglia di arrivare in alto. Ora il suo obiettivo è chiaro: chiudere il cerchio olimpico e conquistare una medaglia.

La linea di partenza olimpica di Anterselva, nel cuore della sua Alto Adige, è lo stesso luogo in cui Lukas Hofer imbracciò per la prima volta un fucile da biathlon da bambino. Un cerchio che si chiude, carico di significato, alle porte di Milano Cortina 2026. Per Hofer, cresciuto sportivamente su quelle nevi e formato in un ambiente che vive il biathlon come cultura quotidiana, l'Olimpiade di casa non è un evento astratto, ma un ritorno alle origini. Sarà la sua quinta partecipazione olimpica, dopo Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022, e con ogni probabilità l'ultima occasione per vestire il ruolo che ha segnato la sua carriera: quello dell'atleta affidabile, capace di tenere insieme squadra e prestazione nei momenti decisivi.

