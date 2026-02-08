La passeggiata fantasma | stazione rifatta treni assenti La disavventura di due viaggiatori a Sant’Anna

Due viaggiatori si sono ritrovati a camminare tra i binari vuoti alla stazione di Sant’Anna, dove i lavori di ristrutturazione sono finiti ma i treni ancora non circolano. Era un sabato mattina qualunque, con la speranza di partire per una gita fuori porta, ma si sono trovati di fronte a un vero e proprio “fantasma” ferroviario. La stazione rifatta, i segnali pronti, eppure nessun treno in vista. I due hanno aspettato invano, lasciando spazio a una piccola disavventura tra i bin

Un sabato mattina qualunque, la voglia di una gita fuori porta, l'entusiasmo di provare il nuovo treno "Minuetto". Il racconto di quella che doveva essere una piacevole escursione, si trasforma, invece, per una coppia di cittadini, in un emblematico viaggio nel disservizio. Tutto nasce dall'idea di raggiungere Città di Castello partendo dalla stazione di Sant'Anna. Prima tappa: la bacheca degli orari. Qui, il primo scoglio: una selva di foglietti appiccicati, avvisi e integrazioni che, invece di chiarire, confondono. "Non ci si capisce un accidente", raccontano i due viaggiatori. Decidono allora di chiedere aiuto in biglietteria, ma l'ufficio è deserto.

