La pace in bilico | il mondo instabile si specchia nei Giochi
Le Olimpiadi di Roma rischiano di essere più una vetrina di tensioni che un simbolo di pace. Tra proteste e difficoltà, il mondo si guarda alle grandi gare con un occhio più critico che mai. La domanda su cosa rappresentino davvero questi giochi rimane aperta, mentre gli organizzatori cercano di mantenere l’ordine e l’immagine.
Roma, 8 febbraio 2026 – Le Olimpiadi sono ancora, sono mai state, un luogo di pace? A fare oggi questa domanda, così densa di portata simbolica, così carica di aspettativa morale, si rischia certamente di passare per degli ingenui. Il mondo racconta tutt’altro: la pace arretra sistematicamente. Ovunque. E anche i Giochi smettono di incarnare soltanto un evento sportivo, tornano a essere ciò che sono sempre stati, in fondo, nei momenti di passaggio della storia: uno specchio. Non tanto di ciò che vorremmo essere, quanto di ciò che siamo diventati. Dunque, riformuliamo la domanda: che tipo di pace siamo in grado di immaginare in un mondo che vive in stato di allerta permanente? Una pace piena e condivisa, o una pace minima, vigilata, che convive con la paura? C’è una soglia oltre la quale lo sport smette di potersi raccontare come uno spazio separato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Giochi, è la cerimonia dei valori. "Mariah Carey, Bocelli e Pausini. Lo show ispiri la pace nei giovani»
Giochi rappresenta un momento di condivisione dei valori, un’occasione per ispirare i giovani alla pace attraverso musica e solidarietà.
Il mondo si risveglia dalla favola incantatrice della pace nel mondo
Il mondo si risveglia dalla falsa illusione di una pace duratura, un evento che si ripete dopo un secolo.
La pace in bilico: il mondo instabile si specchia nei GiochiMetamorfosi di un’Olimpiade. Milano-Cortina, in fondo, ci racconta proprio questo, non la fine dell’ideale olimpico, ma la sua trasformazione. La pace non è più un orizzonte scontato ... quotidiano.net
Iran, i negoziati in bilico: «Salta il vertice con gli Usa». Poi Trump ci ripensaLa pace in Medio Oriente è appesa a un filo. E questo filo, da ieri, è diventato ancora più sottile, al punto che Donald Trump si è rivolto alla Guida suprema ... ilmattino.it
Milano, folla per il braciere olimpico all'Arco della Pace: ecco cosa rappresenta il simbolo dei Giochi. Il video facebook
La nostra bandiera ha brillato sull’Arco della Pace durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di #MilanoCortina2026. Un simbolo di pace e prosperità, un percorso definito dalla cooperazione e da una solidarietà incrollabile. Forza atleti dell x.com
