Le Olimpiadi di Roma rischiano di essere più una vetrina di tensioni che un simbolo di pace. Tra proteste e difficoltà, il mondo si guarda alle grandi gare con un occhio più critico che mai. La domanda su cosa rappresentino davvero questi giochi rimane aperta, mentre gli organizzatori cercano di mantenere l’ordine e l’immagine.

Roma, 8 febbraio 2026 – Le Olimpiadi sono ancora, sono mai state, un luogo di pace? A fare oggi questa domanda, così densa di portata simbolica, così carica di aspettativa morale, si rischia certamente di passare per degli ingenui. Il mondo racconta tutt’altro: la pace arretra sistematicamente. Ovunque. E anche i Giochi smettono di incarnare soltanto un evento sportivo, tornano a essere ciò che sono sempre stati, in fondo, nei momenti di passaggio della storia: uno specchio. Non tanto di ciò che vorremmo essere, quanto di ciò che siamo diventati. Dunque, riformuliamo la domanda: che tipo di pace siamo in grado di immaginare in un mondo che vive in stato di allerta permanente? Una pace piena e condivisa, o una pace minima, vigilata, che convive con la paura? C’è una soglia oltre la quale lo sport smette di potersi raccontare come uno spazio separato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Giochi rappresenta un momento di condivisione dei valori, un’occasione per ispirare i giovani alla pace attraverso musica e solidarietà.

Il mondo si risveglia dalla falsa illusione di una pace duratura, un evento che si ripete dopo un secolo.

