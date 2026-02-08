La notte di Ghali, tra censura e silenzio in tv, riaccende il dibattito sulla libertà di espressione. Il rapper aveva pubblicato un post con un messaggio forte: “Ci sono cose da non fare mai”. Nel frattempo, l’inaugurazione dei Giochi Olimpici di venerdì si trasforma in uno scontro politico che distoglie l’attenzione dall’evento sportivo.

Roma – L’inaugurazione dei Giochi Olimpici, lo scorso venerdì, ha lasciato sul campo uno scontro politico che mette in ombra la coreografia dell’evento. Al centro della disputa c’è il trattamento riservato a Ghali: l’artista, chiamato a interpretare un messaggio di pace, è stato protagonista di una performance segnata da scelte registiche che hanno evitato i primi piani e da una telecronaca che ne ha persino omesso il nome. Mentre Ghali recitava ‘Promemoria’ di Gianni Rodari, accompagnato da una coreografia di danzatori che componevano una colomba umana, le inquadrature restavano larghe e non permettevano un riconoscimento chiaro e puntuale del rapper. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La notte a luci spente di Ghali, censurato e ignorato in tv: “Pace? Armonia?”. E quel post: “Ci sono cose da non fare mai”

Approfondimenti su Ghali Night

San Siro ha accolto con un boato la performance di Ghali, che ha scelto di cantare ‘Promemoria’ di Rodari.

Durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, il rapper Ghali ha letto alcuni versi di Gianni Rodari.

Ultime notizie su Ghali Night

NON PUÒ FINIRE A TARALLUCCI E VINO (Per non dimenticare) "Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: esempio, la guerra". "Promemoria" di Gianni Rodari #Ghali #firenze #florence #toscana #italia #olimpiadi #Mila facebook

"CITAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO ( E DELLA NOTTE)". Si intitola 'Promemoria' la poesia di Gianni Rodari, letta durante la cerimonia di apertura di Milano-Cortina da Ghali, mai citato dai telecronisti, in tre lingue... (Skytg24). Alle 20 su Rai3 nuova puntat x.com