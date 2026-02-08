La missione in Palestina | Messaggio di speranza

Un gruppo di sindaci italiani ha deciso di attraversare la Palestina in un momento di grande tensione. Vanno lì per portare un messaggio di vicinanza e responsabilità, sfidando le difficoltà di una situazione ancora molto fragile. La loro presenza vuole essere un segnale concreto di solidarietà e di impegno, oltre le parole.

Un gruppo di sindaci ha scelto di attraversare la Palestina in un momento storico complesso per portare un messaggio di vicinanza e responsabilità. Tra loro Alberto Rossi (Seregno), Sara Dossola (Lesmo), i rappresentanti di Legnano, Arese, Gorgonzola, Lecco e la delegata del Comune di Meda, Rina Delpero, figura da anni impegnata nel volontariato internazionale. Il viaggio, dopo lo sbarco a Tel Aviv, tocca Betlemme, Gerusalemme e Gerico, luoghi simbolici o feriti, dove la quotidianità convive con tensioni politiche e difficoltà sociali. Per il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, si tratta di un ritorno carico di emozione.

