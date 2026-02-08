La mano ternana di Ambra Lucidi dietro la divisa di Haiti che ha conquistato Milano-Cortina

Alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina, tra le tante divise delle delegazioni internazionali, spiccava quella di Haiti con un dettaglio particolare: un tocco di Terni. La mano di Ambra Lucidi, originaria di Terni, ha contribuito a creare quella divisa, portando un pezzo di casa sua ai Giochi. È stata una presenza discreta, ma simbolica, che ha attirato l’attenzione di chi ha notato quel particolare.

Alla cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano Cortina, tra le decine di uniformi preparate per le delegazioni di tutto il mondo, ce n'era una che portava con sé un pezzo di Terni. È quella di Haiti, l'unica dipinta a mano, realizzata dalla stilista ternana Ambra Lucidi nel laboratorio ricavato.

