La manifestazione per Eleonora Guidi un anno dopo l' uccisione | Giustizia FOTO

Ieri a Rufina si sono ritrovate circa mille persone per ricordare Eleonora Guidi, uccisa un anno fa dal marito Lorenzo Innocenti. La manifestazione ha attraversato le strade della città per chiedere giustizia e non dimenticare quella tragedia. Le persone hanno manifestato il loro dolore e la loro rabbia, chiedendo che fatti simili non si ripetano. È stato un momento di solidarietà e di denuncia pubblica contro la violenza sulle donne.

Un migliaio di persone hanno sfilato ieri per le strade di Rufina, per ricordare Eleonora Guidi, la donna uccisa a coltellate a 34 anni dal marito Lorenzo Innocenti un anno fa, l'8 febbraio del 2025. Un femminicidio che ha segnato profondamente tutta la comunità. Marcia silenziosa per Eleonora Guidi, uccisa un anno fa dal marito nella loro casa di Rufina. Lungo la Sieve, dove giocava da piccola, una panchina rossa contro la violenza sulle donne

