La manifestazione per Eleonora Guidi un anno dopo l' uccisione | Giustizia FOTO

Ieri a Rufina si sono ritrovate circa mille persone per ricordare Eleonora Guidi, uccisa un anno fa dal marito Lorenzo Innocenti. La manifestazione ha attraversato le strade della città per chiedere giustizia e non dimenticare quella tragedia. Le persone hanno manifestato il loro dolore e la loro rabbia, chiedendo che fatti simili non si ripetano. È stato un momento di solidarietà e di denuncia pubblica contro la violenza sulle donne.

Un migliaio di persone hanno sfilato ieri per le strade di Rufina, per ricordare Eleonora Guidi, la donna uccisa a coltellate a 34 anni dal marito Lorenzo Innocenti un anno fa, l'8 febbraio del 2025. Un femminicidio che ha segnato profondamente tutta la comunità.Il corteo - tra famiglie, bambini.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Oltre mille persone hanno partecipato stamani a Rufina a un corteo per ricordare Eleonora Guidi, uccisa un anno fa dal suo compagno Lorenzo Innocenti.

Un corteo di circa mille persone si è svolto oggi a Rufina, in provincia di Firenze, per ricordare Eleonora Guidi, la donna di 34 anni uccisa un anno fa dal suo compagno con 24 coltellate.

